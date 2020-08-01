Kırıkkale'de otomobil takla attı: 5 yaralı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde D-200 karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Kırıkkale yönüne giden İshak Ş. yönetimindeki 34 SY 4341 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İshak Ş., yanında bulunan Hatice Ş., Oktay Ş., Fatma Ş. ve Yusuf Ş. yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Hasan AKYILDIZ
2020-08-01 11:42:47
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