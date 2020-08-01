Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı

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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza saat 10.10'da KırıkkaleKonya karayolu Tadım Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan Kırşehir istikametine giden E.M. idaresindeki 06 BZE 636 plakalı araç, İ.K. idaresindeki 06 CEG 10 plakalı araçla kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü E.M. ile T.M. ve E.M. yaralanırken, diğer araçtakiler kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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