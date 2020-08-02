Kırıkkale'de ters yönde giden otomobil panik yarattı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de ters yönde hızla giden otomobil, paniğe neden oldu. Otomobilin ters yönde gittiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kırıkkale'deki Konya Kulu yolunda dün öğle saatlerinde ters yönde hızla ilerleyen sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, paniğe yol açtı. Görenleri şaşırtan sürücü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, sürücünün hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atması, karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden ilerlemesi yer aldı. Otomobil sürücüsünün yaklaşık 4 kilometre sonra tali yola girdiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Karakeçili Hasan AKYILDIZ
2020-08-02 12:57:36
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