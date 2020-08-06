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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

İHA

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, görevleri başındaki temizlik işçilerini ziyaret etti.

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, görevleri başındaki temizlik işçilerini ziyaret etti.
Kentin temizliği için gece gündüz aralıksız çalışmalarını sürdüren Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile gece vardiyası öncesi bir araya gelen Başkan Mehmet Saygılı, personele işlerinde kolaylıklar diledi. İşçilerle bir süre sohbet ederek hal ve hatırlarını soran Başkan Saygılı, "Özellikle pandemi döneminde mesai kavramı gözetmeksizin canla başla çalışan temizlik personelimizi gece vardiyası öncesi ziyaret ettik. Sabahın ilk ışıklarına kadar köşe bucak çalışan tüm işçi kardeşlerimize, hayırlı işler kolaylıklar diliyorum" dedi.

“Çalışmalarınızda oldukça dikkatli olmanızı istiyorum”
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ziyarete yaptığı konuşmada ise "Temizlik personeli benim kıymetlimsiniz. Sizler gece gündüz mesai kavramı gözetmeden çalışıyorsunuz. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum. Sizlerin hakları yenmez yedirilmez. Pandemi döneminde özellikle temizlik görevlilerimiz büyük gayret sergiliyor. Çalışmalarınızdan dolayı hepinizi canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Bundan sonraki çalışmalarınızda da olabildiğinizce dikkatli olmanızı istiyorum, hem kendiniz hem çalışma arkadaşlarınız hem de aileleriniz için. Oluşabilecek bir hastalıkta tüm ekiplerimiz etkilenecektir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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