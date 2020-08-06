Bakan Yardımcısı Erdil, pilot il Kırıkkale'de 'korona virüs' denetimi yaptı Bakan Yardımcısı Erdil: "Salgınla mücadelede Türkiye başarılı ülkeler arasında" Dünyada Türkiye, Türkiye’de Kırıkkale örneği

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında pilot il Kırıkkale'de, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince maske ve sosyal mesafe denetimine katıldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri yerinde incelemek üzere Kırıkkale’ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Vali Yunus Sezer’i makamında ziyaret ederek basına kapalı olarak bir toplantı gerçekleştirdi. Erdil, salgınla ilgili yeni mücadelede pilot il seçilen Kırıkkale’de İl Salgın Denetleme Merkezi ekipleri ile birlikte maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimlerine katıldı. Denetimlere Vali Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve ilgililer katıldı. Kentte en yoğun olan bölgelerden Zafer Caddesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Erdil, bir süre sohbet edip tedbirlere uymalarını istedi. Buradaki denetimin ardından 112 Acil Çağrı Merkezindeki İSDEM'i ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



“Salgına ilişkin denetim çalışması yapacağız”

Ülke genelinde denetimlerin yapıldığını ifade eden Erdil, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatı ile bugün tüm yurtta pandemi ile ilgili denetimleri takip, yapılan çalışmaları yerinde görmek ve izleme çerçevesinde bakanlığımızın tüm üst düzey yöneticileri, bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız ile hep beraber sahadayız. Sahada mülki idare amirlerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız sahada yaptıkları salgınla ilgili denetimler, maske, mesafe ve hijyen konusundaki çalışmaları izlemek ve değerlendirmek çerçevesinde biz de görmek için tüm arkadaşlarımız illere dağıldık” dedi.



“Dünyada salgınla mücadelede en başarılı ülke aslında Türkiye”

Toplumda alınan önlemlere genel hatlarıyla uyulduğunu belirten Bakan Yardımcısı Erdil, dünyada salgınla ilgili yapılan mücadelede en başarılı ülkeler arasında Türkiye'nin geldiğini söyledi. Boşluk bırakmadan denetimleri sürdüreceklerini belirten Erdil, şunları kaydetti:

“Biz şunu gördük ki toplumumuz, vatandaşımız bu pandemi ile ilgili önerilen önlemlere büyük bir çoğunlukla takip etmekte ve önlemleri yerine getirmektedir. Nitekim bu çerçevede geçtiğimiz 78 aydır Türkiye hem devlet olarak hem hükumet ve kabine olarak hızlı geliştirilen önlemlerde başarılı olmuştur. Toplumumuz ve ülkemiz bu önlemlere riayet etme, takip etme konusunda yüksek bir duyarlılık ortaya koymuştur. Bunu ülke olarak gördük. Dünyada salgınla ilgili yapılan mücadelede en başarılı ülke aslında Türkiye. En başarılı ülkelerin başında Türkiye geliyor."



"Tedbirlerimizi üst düzeye çıkartıyoruz"

Erdil, "Hem devlet hem vatandaş olarak gösterdiğimiz duyarlılık, yüksek takip ve titizlikle bu noktaya geldik. Fakat yaz ve bayram süreciyle birlikte malum toplumumuzda yüksek bir hareketlenme oluştu. Bu hareketlenme tedbirlerde gevşeme oluşturabilir kaygısıyla biz dünden itibaren Bakanımızın talimatı ile tedbirleri daha üst düzeye çıkarmak, takip ve denetimleri artırmak için ifade ettiğim gibi sahadayız. Boşluk bırakmadan takip ve denetimleri yapacağız. Vatandaşlarımızın dikkatini çekmeye devam edeceğiz. Burada da başarılı olacağımızı düşünüyorum. Sonuçta biz bu pandemide ortaya çıkan riski, tehdidi en aza indirerek başarı ile bu sorunu çözümleyeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.



“Kırıkkale en başarılı illerimizden bir tanesi”

Pilot il Kırıkkale’nin salgınla mücadelede başarısına da değinen Erdil, “Şunu da gördük ki Kırıkkale, Türkiye’de salgın ve pandemi mücadelesinde en başarılı illerimizden biri. Zaman zaman ufak tefek gevşemeler oluyor ancak hem Valimiz hem Belediye Başkanlarımız bu konularda çok ileri ve öncül önlemler alarak riski ve bölgedeki yayılma tehdidini çok iyi yönetiyorlar. En başarılı illerimizden bir tanesi. Hatta pilot çalışmaların yapıldığı illerden birisi Kırıkkale. Bu vesileyle emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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