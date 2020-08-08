Kırıkkale'de, izolasyon kapsamındaki kişiler evlerinde kontrol edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de, izolasyon kapsamındaki kişiler evlerinde kontrol edildi

DHA

Kırıkkale'de, izolasyon kapsamındaki kişiler evlerinde kontrol edildi


Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri konulu genelgesi kapsamında Kırıkkale'de izolasyona tabi tutulanlar, polis ve bekçilerce kontrol edildi. 
Koronavirüsle mücadelede uygulanacak yeni yöntemler için pilot il seçilen Kırıkkale'de kolluk görevlileri, evde gözetim altında bulunan koronavirüs hastalarını kontrol ediyor. Gün içerisinde belirlenen adreslere giden ekipler, ev karantinasındaki kişilerin hem izolasyon kurallarına uymasını sağladı hem de vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. 
İçişleri Bakanlığı'ndan paylaşılan koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelgede, evlerinde izolasyona tabi tutulan kişilerin, 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyumlarının valilik, kaymakamlık ve kolluk birimlerince takip edileceği ve bu kişilerin sıklıkla denetleneceği belirtilmişti.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ
2020-08-08 03:29:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis ev karantinası olan pozitif hastaları denetliyor
YEREL HABERLER Polis ev karantinası olan pozitif hastaları ...
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu Kilit kavşaktaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu Kilit ...
Düğün müzisyenlerinden şarkılı 'koronavirüs' uyarısı
YEREL HABERLER Düğün müzisyenlerinden şarkılı 'koronavirüs' uyarısı
Kırıkkale'de düğün-nişan organizasyonlarında 'korona' denetimi Polis ekiplerinden maske ve sosyal mesafe uyarısı Misafirler ‘korona virüs’e karşı oyun havasıyla uyarıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de düğün-nişan organizasyonlarında 'korona' ...
10 çeşit bitkiden elde edilen her derde deva balın kilosu 100 lira Arıcıların ‘bal’ hasadı başladı 30 yıllık arıcı Aydın Payar; “Balımız sıfır şeker, her derde deva” "Doğada lavanta, kekik, geven, oğul otu, arı otu, yonca gibi akla gelmedik her çeşit bitkimiz mevcut" “100 liradan satmayı düşünüyoruz”
YEREL HABERLER 10 çeşit bitkiden elde edilen her derde deva balın ...
Zabıtadan korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Zabıtadan korona virüs denetimleri
Yahşihan’da korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Yahşihan’da korona virüs tedbirleri
Bakan Yardımcısı Erdil, pilot il Kırıkkale'de 'korona virüs' denetimi yaptı Bakan Yardımcısı Erdil: "Salgınla mücadelede Türkiye başarılı ülkeler arasında" Dünyada Türkiye, Türkiye’de Kırıkkale örneği
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Erdil, pilot il Kırıkkale'de 'korona ...
Pilot il Kırıkkale'de, koronavirüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Pilot il Kırıkkale'de, koronavirüs denetimleri ...
İçişleri Bakan Yardımcısından ‘sokağa çıkma kısıtlaması’ açıklaması İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil; “Tedbir kapasitesi artarsa diğer önlemlere gerek kalmayacak”
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısından ‘sokağa çıkma ...
Pilot il Kırıkkale’de ‘korona virüs’ denetimi başladı
YEREL HABERLER Pilot il Kırıkkale’de ‘korona virüs’ denetimi başladı
Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X