İSDEM projesi etkili oldu: Bu kentte herkes ’maske’ kullanıyor Pilot il Kırıkkale’de İSDEM ekipleri ’maske’ açtırmıyor Denetim ekipleri KGYS kameralarından takip ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İSDEM projesi etkili oldu: Bu kentte herkes ’maske’ kullanıyor Pilot il Kırıkkale’de İSDEM ekipleri ’maske’ açtırmıyor Denetim ekipleri KGYS kameralarından takip ediliyor

İHA

Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında pilot il seçilen Kırıkkale'de, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince kent genelinde "maskemesafehijyen" denetimleri yapılıyor. Kentte büyük oranda vatandaşlar Covid19 tedbirlerine uyuyor.

İSDEM projesi etkili oldu: Bu kentte herkes ’maske’ kullanıyor Pilot il Kırıkkale’de İSDEM ekipleri ’maske’ açtırmıyor Denetim ekipleri KGYS kameralarından takip ediliyor

Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında pilot il seçilen Kırıkkale’de, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince kent genelinde "maskemesafehijyen" denetimleri yapılıyor. Kentte büyük oranda vatandaşlar Covid19 tedbirlerine uyuyor.
İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde artan korona virüs (Covid19) vakalarının ardından denetimlerin sıklaştırılması için 81 ile valiliğine genelge gönderildi. Genelge kapsamında pilot il Kırıkkale’de, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, kent genelinde vatandaşların yoğun olduğu alanlarda sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimleri yapılıyor. Vatandaşlar tek tek uyarılıyor. Projenin başarılı olması için İSDEM ekipleri, gece saatlerine kadar denetimlerini sürdürüyor. Ekip araçlarının hoparlörlerinden de "İlimizde korona virüs vakaları artıyor. Maske, sosyal mesafe ve diğer tedbirleri mutlaka uygulayınız. Rehavete kapılmak hepimizi öldürür" şeklinde vatandaşlar sık sık uyarılıyor. Kentte büyük oranda vatandaşların Covid19 tedbirlerine uyduğu görüldü.

KGYS kameralarından görevliler takip ediliyor
112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasında kurulan İl Salgın Denetim Merkezi’nde (İSDEM) ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca da sahadaki ekipler, takip ediliyor. Denetimler sırasında vatandaş ile görevli arasında herhangi bir sorun yaşanması durumunda KGYS kameralarından tespit edilip, o kişi hakkında yasal işlem başlatılıyor. Denetimlerde her ekipte, 1 kurum müdürü ve 1 polis olmak üzere 5 kişi görev alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de, izolasyon kapsamındaki kişiler evlerinde kontrol edildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de, izolasyon kapsamındaki kişiler ...
Polis ev karantinası olan pozitif hastaları denetliyor
YEREL HABERLER Polis ev karantinası olan pozitif hastaları ...
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu Kilit kavşaktaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu Kilit ...
Düğün müzisyenlerinden şarkılı 'koronavirüs' uyarısı
YEREL HABERLER Düğün müzisyenlerinden şarkılı 'koronavirüs' uyarısı
Kırıkkale'de düğün-nişan organizasyonlarında 'korona' denetimi Polis ekiplerinden maske ve sosyal mesafe uyarısı Misafirler ‘korona virüs’e karşı oyun havasıyla uyarıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de düğün-nişan organizasyonlarında 'korona' ...
10 çeşit bitkiden elde edilen her derde deva balın kilosu 100 lira Arıcıların ‘bal’ hasadı başladı 30 yıllık arıcı Aydın Payar; “Balımız sıfır şeker, her derde deva” "Doğada lavanta, kekik, geven, oğul otu, arı otu, yonca gibi akla gelmedik her çeşit bitkimiz mevcut" “100 liradan satmayı düşünüyoruz”
YEREL HABERLER 10 çeşit bitkiden elde edilen her derde deva balın ...
Zabıtadan korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Zabıtadan korona virüs denetimleri
Yahşihan’da korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Yahşihan’da korona virüs tedbirleri
Bakan Yardımcısı Erdil, pilot il Kırıkkale'de 'korona virüs' denetimi yaptı Bakan Yardımcısı Erdil: "Salgınla mücadelede Türkiye başarılı ülkeler arasında" Dünyada Türkiye, Türkiye’de Kırıkkale örneği
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Erdil, pilot il Kırıkkale'de 'korona ...
Pilot il Kırıkkale'de, koronavirüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Pilot il Kırıkkale'de, koronavirüs denetimleri ...
İçişleri Bakan Yardımcısından ‘sokağa çıkma kısıtlaması’ açıklaması İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil; “Tedbir kapasitesi artarsa diğer önlemlere gerek kalmayacak”
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısından ‘sokağa çıkma ...
Pilot il Kırıkkale’de ‘korona virüs’ denetimi başladı
YEREL HABERLER Pilot il Kırıkkale’de ‘korona virüs’ denetimi başladı
Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X