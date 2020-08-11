Akşener: Parlamenter sisteme geçişe destek veririz (2)

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EMİNE BULUT'UN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen yıl 18 Ağustos günü, 6 yıl önce boşandığı eşi Fedai Varan tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un ailesine ziyarette bulundu. Akşener, ziyarette Emine Bulut'un annesi Fadime ve babası Ahmet Bulut ile kızı F.B.B.'ye başsağlığı diledi. Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut, "Evladımız yanımızda doğum yaptı. Küçüklükten itibaren F.B.B. bizim yanımızda" dedi. Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut ise, Akşener'e ziyaretten dolayı teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ

2020-08-11 18:23:04



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