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Yüzlerce yıllık bir lezzet efsanesi: Keskin tavası 200 derecelik taş fırında 1 saatte pişiyor Bu kebabı tatmak isteyenler 2 saat önceden sipariş veriyor

İHA

Kırıkkale'de, sebze ve kuzu etinden yapılan yüzlerce yıllık lezzet olan Keskin tavası, kentin en önemli lezzeti olarak öne çıkıyor.

Yüzlerce yıllık bir lezzet efsanesi: Keskin tavası 200 derecelik taş fırında 1 saatte pişiyor Bu kebabı tatmak isteyenler 2 saat önceden sipariş veriyor

Kırıkkale'de, sebze ve kuzu etinden yapılan yüzlerce yıllık lezzet olan Keskin tavası, kentin en önemli lezzeti olarak öne çıkıyor.
Yöreye ait taze kuzu eti, kuyruk yağı, domates, yeşil biber, sarımsak, tereyağı ve pul biber kullanılarak pişirilen Keskin tavası, etin tazeliği açısından kentte sadece 6 ay süresince yapılabiliyor. Keskin ilçesindeki Dinek Yöresel Yemekler ve Gastronomi Merkezi'ne dönüştürülen tarihi konakta yapılan kebaba, Kırıkkale ve il dışından gelenler ilgi gösteriyor.
Bu lezzetin yörenin yüzlerce yıllık geleneğinde bulunduğunu kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Çakmak, İHA muhabirine yapımını ve malzemelerini anlattı. Çakmak, Keskin tavanın kuzu eti öncelikli kuyruk yağı ile yapılan bol sarımsak ile domates, biber, acısı olan damak tadına uygun bir şekilde tavada pişirilen özel yöresel yemek olduğunu söyledi.

"2 saat öncesinden sipariş verilmesi gerekiyor"
Keskin tavanın 200 derecelik taş fırınlarda pişirildiği zaman daha lezzetli hale geldiğini ifade eden Çakmak, "Güzel ve lezzetli bir ürünümüz. Keskin tava Türkiye'nin farklı illerinde de yapılabiliyor. Fakat Keskin tava, Keskin'de yeniyor. Özellikle bu tarihi mekanda daha güzel yeniyor. Günümüzde elektronik fırınlarda da yapılıyor ama biz taş fırını biz tercih ediyoruz. Kuzunun incik bölümü kullanıyor. Önceden Öğretmenevi Müdürlüğünü arayıp kaç kişi olduğunu ve en az 2 saat öncesinden sipariş verilmesi gerekiyor. Keskin tavayı yedikten sonra lezzet açısından değerlendirilmesi gerekir. Keskin tava Keskin'e özgü bir yemek gayet güzel bir ettir. Domatesi ile sosu ile birlikte et kendisini çektiğinde içerisinde bu sıvıyı da aldığında soslandığında sarımsak ile birlikte ve kuyruk yağında da pişirildiği için harika bir lezzeti vardır" diye konuştu.

"Herkes bu lezzeti tatmaya bekliyoruz"
Kırıkkale'nin konum itibariyle 43 ilin başkente bağlayan bir kavşak noktası olduğunu ifade eden Çakmak, "Bu kavşak noktasının bir kolu da Keskin'den geçiyor. Keskin'in yol üzerinde bulunması açısından da bu lezzetin tadılabilirliğinin yükselten bir konumda. Keskin'e yolu düşen herkesi gastronomi merkezine bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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