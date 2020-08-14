Kırıkkale Valiliği açıkladı, ALES günü bazı Nüfus Müdürlükleri açık

Kırıkkale Valiliği, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) yapılacağı Pazar günü, Merkez ve Yahşihan İlçe Nüfus Müdürlüklerinin belirli saatlerde açık olacağını bildirdi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020ALES/1) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için ‘Sınava Giriş Belgesi’ ile bir fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak ‘Geçici Kimlik Belgesi’ verilmesi için ilimiz Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü ve Yahşihan İlçe Nüfus Müdürlüğü 16 Ağustos 2020 Pazar günü 07:0010:00 saatleri arasında açık tutulacaktır” denildi.

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