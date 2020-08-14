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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İHA

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanımına yer temin eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 355,61 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Çalışmanın devamında ise ikametten şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen Ö.M. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılan zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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