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Korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşlar dikkat: 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası Kırıkkale'de tedbirler artırıldı, hapis cezası verilebilecek

İHA

Kırıkkale Valiliği, korona virüs (Covid19) testi pozitif çıkan ve evlerinde karantina altında tedavisine karar verilenlere, kurallara uyulmadığı takdirde iki aydan bir yıla kadar hapis cezası verilebileceğini duyurdu.

Korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşlar dikkat: 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası Kırıkkale'de tedbirler artırıldı, hapis cezası verilebilecek

Kırıkkale Valiliği, korona virüs (Covid19) testi pozitif çıkan ve evlerinde karantina altında tedavisine karar verilenlere, kurallara uyulmadığı takdirde iki aydan bir yıla kadar hapis cezası verilebileceğini duyurdu.
Kırıkkale’de korona virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüs hastalığı açısından vaka olarak kabul edilen hastaların Covid19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi ve Evde Hasta İzlemi ve Filyasyonu Rehberi doğrultusunda evde izolasyona tabi tutulması durumunda bu hastaların ikamet ettikleri meskenin karantina kapsamında sayılmasına, korona virüs hastalığı açısından olası vaka kabul edilen veya vaka ile temas ettiği belirlenen kişilerin hastalığı yayma açısından riskli olması nedeniyle 14 gün evde izlemi ve izolasyonunun sağlanmasına karar verildi" ifadesi kullanıldı.

İki aydan bir yıla kadar hapis cezası
Evde izolasyona tabi tutulan kişilerin takip edileceğinin de belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüğünce temin edilerek kolluk kuvvetlerine bildirilmesi, özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesine, bireylerin talimatlara aykırı hareket etmesi durumunda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ‘Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ başlıklı 195’inci maddesinde yer alan ‘Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’ hükümleri kapsamında değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

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