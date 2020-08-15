Kırıkkale'de yerel filyasyon ekipleri faaliyetlerine başladı

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Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Kırıkkale'de valilik bünyesinde kurulan İl Salgın Denetim Merkezi'nde (İSDEM) görevli filyasyon ekipleri faaliyetlerine başladı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Müdürlerimizin koordinesinde her mahallemizde okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, cami görevlilerimiz ve muhtarlarımızdan oluşan yerel filyasyon ekiplerimiz sağlık ekiplerimiz, kolluk personelimiz izolasyonda kalması gereken hemşehrilerimizi ev ev ziyaret ediyor. Test yapılan bütün hemşehrilerimizin belirtilen sürede evlerinde kalmaları gerekmektedir. Ev, akraba, komşu ziyaretlerini lütfen erteleyelim. Site ve apartmanlarda ortak alanları mümkün olduğunca kullanmayalım" ifadesi kullanıldı.

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