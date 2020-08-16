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Foseptiğe düşen köpek, 2 saatte kurtarıldı

DHA

Foseptiğe düşen köpek, 2 saatte kurtarıldı


KriptoParaTakipHasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, asfalt şantiyesindeki foseptiğe düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, dün öğle saatlerinde Yahşihan ilçesinde bulunan asfalt şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede çalışan işçiler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki foseptikten köpek sesi geldiğini fark etti. Köpeğin foseptiğe düşerek mahsur kaldığını gören işçiler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonucu köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Su verilen köpek, daha sonra tedavisi için belediyeye ait hayvan barınağına götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Yahşihan Hasan AKYILDIZ
2020-08-16 13:59:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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