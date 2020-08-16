Foseptiğe düşen köpek, 2 saatte kurtarıldı

KriptoParaTakipHasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, asfalt şantiyesindeki foseptiğe düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, dün öğle saatlerinde Yahşihan ilçesinde bulunan asfalt şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede çalışan işçiler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki foseptikten köpek sesi geldiğini fark etti. Köpeğin foseptiğe düşerek mahsur kaldığını gören işçiler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonucu köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Su verilen köpek, daha sonra tedavisi için belediyeye ait hayvan barınağına götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Yahşihan Hasan AKYILDIZ
2020-08-16 13:59:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.