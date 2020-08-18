Kırıkkale'de jandarmadan eş zamanlı Covid-19 denetimi Evde izolasyonu delene ceza

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 670 kişinin kontrol edildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığının talimatı gereği korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi amacıyla, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, üç gün boyunca 18 ayrı yol kontrol noktasında eş zamanlı olarak Covid19 denetimleri gerçekleştirildi. Kırıkkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince, kent genelinde yapılan denetimlerde özellikle ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında ve ilçelerden geldikleri tespit edilen toplam 879 araç ile bu araçta seyahat eden 2 bin 670 kişinin Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) üzerinden Covid19 hastası olup olmadıkları sorgulandı. Covid19 temaslısı ve izolasyonda bulunması gerektiği halde kendisine Sağlık Birimlerince tebliğ edilen izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Şahıs, sağlık görevlilerince de tekrar evine gönderilerek takip altına alınması sağlandı.

Kolluk birimleri tarafından Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak yeni uygulamaya geçirilen bu yetenek sayesinde Covid19 hastası ve temaslısı olan tüm vatandaşların merkezi sorgulamaya tabi tutularak takip edildiği, bu sayede hastalığın yayılmasının önüne geçilebilmesi ve kurallara uymayan şahıslar hakkında da adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.

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