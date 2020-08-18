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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de ahır yandı; 7 büyükbaş telef oldu

DHA

Kırıkkale'de ahır yandı; 7 büyükbaş telef oldu


Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde ahırda çıkan ve 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 7 büyükbaş telef oldu.
İlçeye bağlı Ceritmüminli köyünde çiftçi Yılmaz Kartalcı'nın evinin yanında bulunan ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köyde paniğe neden olan yangına ilk olarak köylüler müdahale etti. İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, ahırdaki 7 büyükbaş öldü. Ayrıca, ahırdaki 400 kilo nohut kül olurken, tohum atma amacıyla kullanılan tarım aleti de zarar gördü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale / Keskin Hasan AKYILDIZ
2020-08-18 17:54:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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