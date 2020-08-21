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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

İHA

Kırıkkale'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kırıkkale'de iki ayrı evden 35 bin Türk lirası, ziynet eşyası ve tabanca çaldığı iddia edilen şüpheli kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Kent merkezindeki Yenimahalle'de bir evden tabanca ve 8 kutu mermi ile Çalılöz Mahallesi'ndeki başka bir evden de 35 bin lira ve ziynet eşyası çalınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan fiziki ve teknik takip sonucu yakalanan U.Y. (22), 2 polis memuruna sopayla mukavemette bulundu. Gözaltına alınan U.Y., Kırıkkale Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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