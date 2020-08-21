Kınalı keklikler doğaya salındı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 750 adet kınalı keklik doğaya salındı.

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Yozgat'ta üretme istasyonundan alınan 750 kınalı keklik Keskin ilçesinde doğaya salındığı belirtildi.



750 kınalık keklik doğada

Açıklamada, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından ilimize tahsisi yapılan 750 adet kınalı keklik Yozgat ilimizde bulunan üretme istasyonundan alınarak 6 Ağustos 2020 tarihinde Keskin ilçemizde daha önce yeri belirlenen ve Keskin Avcılar Derneği ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde yırtıcı temizliği yapılan alana salınmıştır. Alan şube müdürlüğümüz ve fahri av müfettişlerimiz tarafından koruma ve kontrolü yoğun şekilde yapılmaktadır. Salım yapılan tarihten bu yana geçen 15 günlük süre içerisinde kınalı kekliklerin alana uyum sağladıkları görülmüştür" denildi.

Kınalı keklik salımı yapılan alan 20202021 av dönemi haritalarında sarı renk ile gösterildiği, alanda 3 yıl süre ile her türlü ava kapatıldığı ve tüfek ile dolaşmanın da yasak olduğu bildirildi.

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