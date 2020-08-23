Aşırı hız yapan otomobilin kaza anı kamerada

Kırıkkale'de şehir içinde aşırı hız yapan otomobil sürücüsünün, önünde seyreden başka bir otomobil ile çarpıştığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Kırıkkale merkez Alparslan Türkeş Bulvarındaki Makro Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar yolunda aşırı hız yapan bir otomobil sürücüsü, önünde seyreden başka bir otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilin de savrulduğu o anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi. Şiddetli çarpışma sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücülerin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.