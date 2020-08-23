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Aşırı hız yapan otomobilin kaza anı kamerada

İHA

Kırıkkale'de şehir içinde aşırı hız yapan otomobil sürücüsünün, önünde seyreden başka bir otomobil ile çarpıştığı kaza kameraya yansıdı.

Aşırı hız yapan otomobilin kaza anı kamerada

Kırıkkale'de şehir içinde aşırı hız yapan otomobil sürücüsünün, önünde seyreden başka bir otomobil ile çarpıştığı kaza kameraya yansıdı.
Kaza, Kırıkkale merkez Alparslan Türkeş Bulvarındaki Makro Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar yolunda aşırı hız yapan bir otomobil sürücüsü, önünde seyreden başka bir otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilin de savrulduğu o anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi. Şiddetli çarpışma sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücülerin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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