Kaçak avlanan 5 kişiye ceza

Kırıkkale'de izinsiz av yaptıkları belirlenen 5 kişi hakkında cezai yaptırım uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri ve fahri av müfettişlerinin katılımı ile hafta sonu çalışma yapıldı. Av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında 5 avcı hakkında avlaklarda izin almadan avlanma nedeniyle işlem yapıldı. Ayrıca 13 bıldırcın, 1 üveyik ve 7 ses cihazı ve güç kaynağına el konuldu.

Av koruma ve kontrol çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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