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Kırıkkale BA yeni sezon hazırlıklarına başladı Kırıkkale Büyük Anadoluspor 19 transfer yaptı

İHA

TFF 3. Lig ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kırıkkale BA yeni sezon hazırlıklarına başladı Kırıkkale Büyük Anadoluspor 19 transfer yaptı

TFF 3. Lig ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
20202021 sezonunda TFF 3. Lig'de mücadele edecek Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Futbol Takımı, Başpınar Tesisleri'nde Teknik Direktör Hasan Basri Kara yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Bu sezon 19 transfer gerçekleştiren kırmızılacivertli ekip, koşu ve ısınma hareketlerinin ağırlıkta olduğu 40 dakikalık bir idman yaptı.

"19 transfer yaptık"
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kırıkkale BA Kulüp Başkanı Veli Uça, 4 günde 19 transfer yaptıklarını belirterek, "Futbolcu transferi üzerinde iyi çalışmalar yaptık. 19 tane transfer yapmış olduk. İstediğimiz gibi transferler oldu. Şu anda transferde beklediğimiz hedefe ilerliyoruz. Bugün de 4 gün içerisinde futbol takımını kurup sahalara inerek ilk antrenmanı yaptık. Şu anda beklediğimiz 5 futbolcumuz daha var. Onlarda da inşallah bir problem çıkmaz. Çarşamba gününe sözleşmelerini imzalayacağız. Takımı çarşamba gününden itibaren de kampa sokacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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