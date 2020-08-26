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Kırıkkale'de kamu kurum ve kuruluşlarında yiyecek-içecek ikramı yasaklandı

İHA

Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet almak için bulunan vatandaşlara her türlü yiyecek ve içecek ikramlarının yasaklandığı belirtildi.

Kırıkkale'de kamu kurum ve kuruluşlarında yiyecek-içecek ikramı yasaklandı

Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet almak için bulunan vatandaşlara her türlü yiyecek ve içecek ikramlarının yasaklandığı belirtildi.
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında birtakım kararlar alındı. Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak paketli su hariç her türlü yiyecekiçecek ikramının durdurulmasına karar verildi. Açıklamada, "İlimiz kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecekiçecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurularak 26 Ağustos 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılmasına, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verildi" ifadesi kullanıldı.
Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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