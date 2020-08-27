Yahşihan'da 3 mahallede düğünler yasaklandı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 3 mahallede düğün ve nişan gibi toplu organizasyonlar yasaklandı.



Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs (Covid19) tedbirleriyle ilgili alınan kararda toplum sağlığının korunması, maske kullanım süresinin arttırılarak kişiler arası temasın azaltılması amacıyla ilçeye bağlı köylerde, sokakta ve düğün salonlarında yapılan düğün, kına, nişan, nikah, sünnet düğünü, mevlit vb. toplu organizasyonlarda 28 Ağustos Cuma gününden itibarıyla yiyecek ve içecek ikramları kaldırıldığı belirtildi.



Yahşihan ilçe merkezi ve köylerinde izin verilen mekanlar dışında sokak düğünlerinin yasaklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, Bayraktepe, Doğanlık ve Seyrantepe Mahallelerinde sokak düğünlerinin kısıtlanmasına, Hacıbey, Yenişehir, Yeşilvadi, Emirler, Erenler, Kadıoğlu ve Alaaddin Mahallelerinde de düğünlerin 4 saat ile sınırlandırılmasına karar verildi.

Covid19 tedbirlerine uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.