Covid-19 ile mücadelede yeni dönem: Belediyeye HES koduyla giriş yapılıyor Yahşihan Belediyesinde ‘HES kodu’ dönemi başladı Belediyede başlatılan uygulama taksi ve dolmuşlarda da yaygınlaştırılacak

Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması başlattı. Belediye personeli ve vatandaşlar HES kodu uygulamasıyla hizmet binasına giriş yapabiliyor.
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