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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk

İHA

Kırıkkale'de eşya yüklü kamyonun kasasında yolculuk eden bir kişi görenleri şaşırttı. Eşyaların üzerinde bulunan kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk

Kırıkkale'de eşya yüklü kamyonun kasasında yolculuk eden bir kişi görenleri şaşırttı. Eşyaların üzerinde bulunan kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AnkaraSamsun D200 kara yolu üzerindeki Irmak köyü mevkisinde eşya yüklü kamyonun kasasında yolculuk eden bir kişi, görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonun üzerinde bulunan kişi, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti. Yaklaşık 100 kilometre hızla giden kamyonun arkasında Kırıkkale yolu istikametine ilerleyen bir başka sürücü ise tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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