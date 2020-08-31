Kırıkkale'de askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı

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Kırıkkale'de askerleri taşıyan otobüsün kontrolden çıkarak trafik levhasına çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında YozgatKırıkkale karayolu üzerindeki Delice ilçesinin Çerikli Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığından Edirne'nin İpsala ilçesine acemi er taşıyan Yunis U. 58 ABG 065 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki trafik levhası direğine çarptı. Maddi hasarlı trafik kazasında yaralanan askerin olmadığı öğrenildi. Askerler başka bir otobüs ile yoluna devam etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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