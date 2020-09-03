Otomobil lastiği akaryakıt istasyonuna fırladı

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Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilin lastiği akaryakıt istasyonuna fırladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kırıkkale'de D200 kara yolunun 25. kilometresinde seyir halinde ilerleyen otomobilin lastiği akaryakıt istasyonuna fırladı. Pompaların arasından sekerek geçen lastik, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Görenler ise şaşkınlık içerisinde izledi. Şans eseri ölen yada yaralanmanın olmadı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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