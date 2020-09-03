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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil lastiği akaryakıt istasyonuna fırladı

İHA

Otomobil lastiği akaryakıt istasyonuna fırladı

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilin lastiği akaryakıt istasyonuna fırladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kırıkkale'de D200 kara yolunun 25. kilometresinde seyir halinde ilerleyen otomobilin lastiği akaryakıt istasyonuna fırladı. Pompaların arasından sekerek geçen lastik, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Görenler ise şaşkınlık içerisinde izledi. Şans eseri ölen yada yaralanmanın olmadı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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