Çocuğun gelişimi 1 yaşına kadar 9, 6 yaşına kadar da 17 kez izlenmeli Dr. Murat Ağırtaş: "Bebek ve çocuk ölümlülüğünün oranını düşürmeye yardımcı olurlar"

Ülkede doğan çocukların, sağlıklı şekilde gelişimini sürdürmesi, hastalık ve sakatlıklarının önüne geçilmesi için 1 yaşına kadar 9 kez, 1 yaşından 6 yaşına kadar da 17, okul çağı boyunca yılda 1 kez izlenmesi gerektiği belirtildi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, "39 Eylül Halk Sağlığı Haftası" dolayısıyla çocuk sağlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umudu olmalarının yanı sıra, toplumun en kırılgan grubunu da oluşturmaktadırlar. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır" dedi.



"Ölüm oranını düşürmeye yardımcı olurlar"

Çocukların sağlık ve gelişimini izlemeyi, desteklemeyi ve sorunları sağaltmayı amaçlayan programlar iki nedenle önemli olduğunu belirten Ağırtaş, şunları kaydetti:

Sağlık ve gelişimi izlemek, desteklemek çocukların yaşam kalitesini iyileştirir ve bebek ve çocuk yaşatmaya yönelik programları önemli ölçüde güçlendir bebek ve çocuk ölümlülüğünün oranını düşürmeye yardımcı olurlar. İnsana yapılan yatırımın geri dönüşü ile ilgili yaptığı hesaplamalarda, en yüksek getirili yatırımın, erken yıllardaki beyin gelişimine yapılan yatırım olduğu gösterilmiştir. Biyolojik, psikososyal ve gelişimsel problemlerin tanı, tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik önemli hizmetler sunan tek sistem, sağlık sistemidir. Bu amaçla yürütülen çalışmalardan birisi de çocuk izlemleridir. Çocuk izlemlerinde temel öngörü, hastalık ortaya çıktıktan sonra iyileştirmek için uğraşmak yerine, hastalığa zemin hazırlayan koşulların önceden tespit edilerek önlenmesidir."



"Sağlığın geliştirilmesine ve desteklenmesini sağlıyor"

Çocuk izlemi, birinci basamak çocuk sağlığı ve hastalıkları hizmetlerinin temelini oluşturduğunun altını çizen Ağırtaş, "Tüm çocukların büyüme ve gelişmelerinin izlendiği, sağlıklı olup olmadığının değerlendirildiği, aşı ve sağlık eğitimi gibi koruyucu hekimlik uygulamalarının sunulduğu bir sağlık hizmetidir. Hekimler, çocuk sağlığı hizmetlerinin köşe taşını oluşturan ön bilgilendirme ve koruyucu hekimlik uygulama olanağını en çok rutin sağlam çocuk kontrolleri sırasında bulurlar. Bu hizmetten yararlanmak her çocuğun en doğal hakkıdır. Sağlam çocuk izleminde amaç; sağlıklılığı sürdürmek, bebek ve çocuk ölümlerini, hastalık, sakatlıkları azaltmak ve önlemektir. Daha geniş anlamda, sağlığın geliştirilmesi ve desteklenmesini sağlamaktır" ifadesini kullandı.



"6 yaşına kadar 17 kez izlenmeli"

Ülkede doğan her çocuk; doğumdan sonra ilk yıl içinde 9, 6 yaşına dek 17 defa ve bundan sonrada okul çağı boyunca yılda bir kez izlenmesi gerektiğini ifade eden Ağırtaş, büyüme ve gelişmenin özellikle hızlı olduğu erken çocukluk 03 yaş ve ergenlik 1019 yaş gibi dönemlerde izlemlerin sıklığı ve içeriği farklılaşmakta olduğunu belirtti.



"Göri dönüşümü olmayan hasarları engelleyebilmekte"

Topuk Kanı TaramasıYenidoğan Metabolik ve Endokrin Hastalık Taramasından da bahseden Ağırtaş, "Doğan her bebeğin Fenilketonüri, Konjenital Hipotiroidi, Kistik Fibrozis ve Biyotinidaz Eksikliği yönünden taranması önemlidir. Çünkü bu taramalar sayesinde, bu hastalıklar nedeniyle oluşabilecek, geri dönüşümü olmayan hasarlar engellenebilmekte veya etkileri azaltılabilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Ağırtaş, çocukların sağlıklı bir geleceğe sahip olabilmesi yönünden son derece önemli olduğunu ve Covid19 pandemisi sürecinde de hassasiyetle üstünde durulmasını önerdi.

