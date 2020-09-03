Kırıkkale Belediyesinden fırınlara 'korona virüs' denetimi

Kırıkkale Belediyesi korona virüs (Covid19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında kent merkezindeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi.
Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren unlu mamul ve fırın işletmelerine yönelik korona virüs (Covid19) denetimi gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, iş yerlerinde genel temizlik, ruhsat ve çalışma belgelerinin yanı sıra, maske ve sosyal mesafe kontrolü yaptı. Genel sağlık kurallarına uyulması hususlarında uyarılarda bulunan ekipler, pazar alanlarında da denetimlerini sürdürdü. Covid19 denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.