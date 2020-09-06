Kafası pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı

Kırıkkale'de evinin penceresindeki korkuluğa kafası sıkışan 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi'nde evlerinin penceresinde oyun oynayan Yaşar Köse'nin (5) kafası demir korkuluğa sıkıştı. Ailesi Yaşar'ı kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede Yaşar Köse'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Köse ailesi çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.