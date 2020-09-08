Bakan Selçuk Kırıkkale'de meslektaşlarıyla buluştu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "'Biz buradayız' mesajını hep beraber vereceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kırıkkale'de öğretmenlerle bir araya gelerek, "Milletimizin zor zamanında 'biz buradayız' mesajını hep beraber vereceğiz. Bugün sayenizde gözüm arkada değil. Çocuklar size emanet" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Kırıkkale'deki öğretmenlerle dijital ortamda bir araya geldi. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin geleceği ve okullar açıldığında yapılacak uyum çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulundu.



"Tedbirli çalışmalarımızı yürütüyoruz"

"Bu ülkenin çocukları için, bu milletin çocukları için elimizden ne gelirse hep beraber omuzluyoruz” diyen Bakan Selçuk, “Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı olarak, öğretmenler camiası olarak güzel bir sınav verdik ve vermeye devam ediyoruz. İnşallah dün akşam da açıklandığı gibi okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflardan başlayarak yavaş yavaş tedbirli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz" ifadesini kullandı.



"Çocuklar size emanet"

Birçok ülkede çeşitli kademlerdeki eğitimöğretimin başladığını belirten Selçuk, "Elbette bütün Avrupa'ya baktığımızda tüm sınıfları açıyorlar. Tüm kademeleri, hepsini açıyorlar. Ama biz biraz kontrollü gitmek istiyoruz, yavaş gitmek istiyoruz. Bu anlamda da sürekli sizlerle irtibat halindeyiz. Kırıkkale'nin içinde bulunduğu heyecanı, çabayı görüyoruz ve takdir de ediyoruz. Allah gücünüzü, enerjinizi artırsın. İnşallah Kırıkkale çok daha güzel noktalara gelecek. Milletimizin zor zamanında 'biz buradayız' mesajını hep beraber vereceğiz. Bugün sayenizde gözüm arkada değil. Çocuklar size emanet" şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk'tan söz alan öğretmenler de, görev yaptıkları okullardaki etkinlikler hakkında çeşitli bilgiler aktardı.

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