Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kırıkkale Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duran D. idaresindeki 06 RUP 72 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak bir akaryakıt istasyonuna ters devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.