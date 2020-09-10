Kırıkkale BA Teknik Direktörü Kara: “Takımımızı iyi bir seviyeye taşıyacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale BA Teknik Direktörü Kara: “Takımımızı iyi bir seviyeye taşıyacağız”

İHA

Kırıkkale BA Teknik Direktörü Kara: “Takımımızı iyi bir seviyeye taşıyacağız”

TFF 3. Lig ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, 20202021 sezonu öncesinde Ankara'da kamp hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Hasan Basri Kara, takımı iyi bir seviyeye taşıyacaklarını söyledi.
TFF 3. Lig ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da Teknik Direktör Hasan Basri Kara, 17 takımlı 4. Grup'ta yer alan takımların güçlü olduğunu ifade ederek, ligde kalıcı olabilmek için her türlü mücadeleyi vereceklerini belirtti.

“Grubumuzdaki rakiplerimiz güçlü”
Takımı daha iyi bir seviyeye taşıyacaklarını kaydeden Kara, “Allah nasip ederse 17 takımlı 4. Grup'ta oynayacağız. Grubumuzdaki rakiplerimiz güçlü iyi takımlar mevcut. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor’un 3. Lig'de kalıcı olması için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Şu anda kamptayız, 17 gündür çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takımımızı da daha iyi bir seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz. İnşallah taraftarlarımız için bu lig, güzel ve keyifli geçer” diye konuştu.

“Antrenmanlarımızı yapıyoruz”
Kamptaki çalışmalardan da bahseden Kara, “Şu anda kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları yapıyoruz. Bununla birlikte topla antrenmanlarımızı yapıyoruz. Herkesin keyif alacağı, seyircili maçların oynanacağı zaman da taraftarlarımıza güzel bir futbol izletmek için çalışmalarımız bu yönde devam ediyor” dedi.
Kara, “Geçen sezondaki gibi bize inanan güvenen taraftarlarımızdan sabırla bu inancı göstermelerini diliyoruz. İnşallah biz başarılı olacağımıza inanıyoruz. Allah muvaffak etsin inşallah” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

43 ilin geçiş noktasında Covid-19 denetimi Kırıkkale’de kilit kavşakta araçlar denetlendi
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş noktasında Covid-19 ...
Kırıkkale'de kaçak telefon operasyonu İş yerinde IMEI klonlama cihazı ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kaçak telefon operasyonu İş yerinde IMEI ...
Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
Başkan Yıldırım'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret
Yahşihan Belediyesine sulama arazözü hibe edildi
YEREL HABERLER Yahşihan Belediyesine sulama arazözü hibe edildi
Halı sahanın kameralarını kırıp brandalarını kestiler
YEREL HABERLER Halı sahanın kameralarını kırıp brandalarını kestiler
Faciadan dönüldü: LPG tanklı otomobilde yangın çıktı Kırıkkale'de araç yangını
YEREL HABERLER Faciadan dönüldü: LPG tanklı otomobilde yangın ...
Kırıkkale Valiliği duyurdu: Ayakta yolcu taşıma yasaklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale Valiliği duyurdu: Ayakta yolcu taşıma ...
Kayıp genç her yerde didik didik aranıyor: Çok sayıda ekip seferber oldu Suda olduğu tahmin edilen genç için geniş çaplı arama
YEREL HABERLER Kayıp genç her yerde didik didik aranıyor: Çok sayıda ...
Bakan Selçuk Kırıkkale'de meslektaşlarıyla buluştu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "'Biz buradayız' mesajını hep beraber vereceğiz"
YEREL HABERLER Bakan Selçuk Kırıkkale'de meslektaşlarıyla ...
29 yaşındaki genç her yerde aranıyor: Tabanca ile telefonu bulundu JAK, SAK ve özel eğitimli köpekler bölgede arama yapıyor
YEREL HABERLER 29 yaşındaki genç her yerde aranıyor: Tabanca ile ...
29 yaşındaki genç kayıplara karıştı: Ekipler havadan ve karadan arama yapıyor Sigara almak için iş yerinden ayrıldı, terk edilmiş aracı bulundu Jandarma, AFAD ve AKUT havadan ve karadan arama yapıyor
YEREL HABERLER 29 yaşındaki genç kayıplara karıştı: Ekipler havadan ...
Yahşihan Belediyesinin park için açtığı anket sonuçlandı Türkyılmaz’ın sunduğu anket sonuçları belli oldu
YEREL HABERLER Yahşihan Belediyesinin park için açtığı anket ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X