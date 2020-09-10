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Genç kız otel odasında bir adam yatağında otururken uyandı, o korkulu anları sosyal medyada anlattı Kırıkkale Valiliği, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı

İHA

Kırıkkale'de kaldığı otel odasında gece yarısı daha önce hiç tanımadığı bir adamın yatağında oturduğunu gören genç kız, yaşadığı o korkulu anları sosyal medyadan anlattı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldığını açıklayan Kırıkkale Valiliği, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Genç kız otel odasında bir adam yatağında otururken uyandı, o korkulu anları sosyal medyada anlattı Kırıkkale Valiliği, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı

Kırıkkale'de kaldığı otel odasında gece yarısı daha önce hiç tanımadığı bir adamın yatağında oturduğunu gören genç kız, yaşadığı o korkulu anları sosyal medyadan anlattı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldığını açıklayan Kırıkkale Valiliği, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.
Kardelen Kamişli isimli genç kız, iş için gittiği Kırıkkale'de yerleştiği otel odasında gece yarısı uyandığında yatağında tanımadığı bir kişinin oturduğunu belirterek, o geceki korkulu anları sosyal medya hesabı Twitter'dan anlattı. Elektrik ve elektronik mühendisi olduğunu belirten Kamişli, emniyete giderek şahıstan şikayetçi olduğunu bildirdi. Kardelen Kamişli, yaşadıklarını sosyal medya hesabında şöyle anlattı:
"Pazartesi günü 18.30 sularında otele giriş yaptım. Markete gidip geldiğimde kapılarda bulunan ve her oda için ayrı ayrı verilen kartlı geçiş sisteminde herhangi bir problem yaşamadan odama çıkış ve giriş yaptım. İşlerimi halledip 01.00 civarında uyudum. Saat 02.40 02.50 civarında bir anda uyandım ve yatağımda daha önce hiç tanımadığım ve görmediğim bir adamın oturup bana baktığını gördüm. Ne kadar süredir orada olduğu hakkında bir bilgim olmamakla beraber gözlerimi açtığımda şahsın beni izlediğini gördüm. Anın şoku ve korkusuyla ‘Sen kimsin, burada ne işin var?’ diye bağırdım fakat yaşadığım korkudan dolayı olduğum yerden kalkamadım."

"Kolumdan tutmaya yeltendi"
Kamişli, "Sonrasında bahsi geçen kişi bana ‘Sen Nurbanu’nun arkadaşısın, seninle bir şey konuşmam lazım’ dedi ama ben hayatım boyunca Nurbanu adında herhangi bir kişiyle iletişim bile kurmadım. ‘Nurbanu kim? Çık git odamdan’ diyerek kendimden uzaklaştırmaya çalıştığım bu kişi yaptığı taciz yetmezmiş gibi bir de küstahça ‘Senden bir sigara aldım, onu içip gideceğim’ dedi. ‘Defol git!’ diye bağırdığım sırada hala yaşanılan olay normalmiş gibi ayakkabısını çıkartarak yastığımın olduğu yere koydu. Etrafa baktığımda valizimin üzerinde bana ait olmayan bir ceket olduğunu da gördüm. Bunların yaşandığı saniyelerde korkudan hareket edememiştim. Fakat ayakkabısının çıkmasıyla birlikte olayın farklı bir yere devrileceğini düşünüp olduğum yerden bir hışımla kalktım ve otel resepsiyonunu aramak için elimi otel odasında bulunan telefona uzattım. Telefona yöneldiğimi gören bu adam kolumdan tutmaya yeltendi fakat hemen kolumu çektim ve resepsiyonu aradım. Resepsiyon görevlisini çağırdığımı gören şahıs, bavulumun üzerindeki ceketini de alarak odamdan kaçarak uzaklaştı" ifadelerini kullandı.

2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Kırıkkale Valiliği, yaşanan olaya dair inceleme başlatıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Kardelen Kamişli isimli şahsın kalmakta olduğu otel odasına 7 Eylül 2020 günü gecesi tanımadığı bir erkek şahsın girmesi olayı ile ilgili olarak aynı gece şüpheli şahıs tespit edilerek yakalanmış, otel görevlisi de dahil olmak üzere 2 şahsa şüpheli sıfatıyla adli işlem başlatılmıştır. Kardelen Kamişli'nin sosyal medya platformlarından paylaştığı diğer iddialarla ilgili de gerekli idari inceleme Valiliğimizce başlatılmıştır. Kardelen Kamişli'ye geçmiş olsun dileklerimizle birlikte, gerekli tüm işlemlerin hassasiyetle yerine getirilmekte olduğunun bilinmesi kamuoyuna duyurulur" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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