Mühendis genç kadın Kamişli’nin iddialarına ilişkin otel sahibinden açıklama: “Odaya kartsız kimse giriş yapamaz” Söz konusu otel sahibi Gökhan Algül, "Sosyal medyadaki haberlerin uzaktan yakından ilgisi yoktur" "Gün boyu raporlarımız var" "Taciz ve temas olmadığını belirtmiş" "Bu konuda mağduruz"

Kırıkkale'de 26 yaşındaki Kardelen Kamişli’nin kaldığı otel odasında gece yarısı daha önce hiç tanımadığı bir adamın yatağında oturduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan otelin Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Algül, odalara kartsız giriş yapılamayacağını ve her girişin sistem tarafından kayıt altına alındığını söyledi.

ElektrikElektronik Mühendisi Kardelen Kamişli (26), Ankara’dan iş için gittiği Kırıkkale’de konaklamak için bir otele yerleşti. İş bitiminde otele geçen Kamişli, gece saatlerinde S.M.S.’nin (26) yatağının başucuna oturduğunu iddia etti. Sosyal medya üzerinden yaşadıklarını anlatması üzerine Kırıkkale Valiliği, olaya ilişkin soruşturma başlatarak, S.M.S. (26) ile O.K. (23) hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. İHA muhabirine konuşan söz konusu otelin Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akgül, her odaya ayrı kartla girildiğini ve bunun da sistem üzerinden takip edildiğini söyledi.



"Resepsiyon görevlisi odanın boş olduğunu görüyor"

5 yıldır otel işletmeciliği yaptıklarını belirten Akgül, “Olay 8 Eylül gece saat 03.00 sıralarında meydana geliyor. Kadın misafirimiz resepsiyon görevlimizi arayarak odasında yabancı bir beyin olduğunu haber veriyor. Bunun üzerine resepsiyon görevlimiz derhal odasına çıkıyor. Çıktığında odanın boş olduğunu, oda da kadından başka kimsenin olmadığını görüyor. Kadına odasına girerek kapıyı kilitlemesini ve polisi arayacağını söylüyor. Resepsiyon görevlisi aşağıya inerek polise bildiriyor. Emniyete çok yakın bir otel olduğumuz için olay yerine çok kısa bir süre içerisinde polis ekipleri intikal ediyor. Diğer müşterimizi katta dolaşırken görüyor. Müşterimiz hafif alkollü ve aşağı indiriyorlar. Kadın da resepsiyona iniyor. Kendisinin odasına girdiğini iddia ederek şikayetçi oluyor" dedi.



"Taciz ve temas olmadığını belirtmiş"

Kamişli’nin emniyet ifadesinde taciz ve temas olmadığını anlatan Akgül, “Polis ekipleri de emniyete götürerek ifadesini alıyorlar. Kadın şikayetçi oluyor beyefendiden. İfadesinde de şahıs hatırlamadığını, kendisinin alkollü olduğunu, odaya girip girmediğini bilmediğini söylemiş. Kadın ifadesinde de kendisine herhangi bir taciz ve temas olmadığını belirtmiş. Sadece odasına yabancı bir şahsın girdiği olayıyla şikayetçi oldu” ifadesini kullandı.



"Gün boyu raporlarımız var"

Akgül, “Otel sahibi olarak ertesi günü otele geldiğimde duydum olayı çok üzüntü ile karşıladım. Hemen kadın misafirimizi cep telefonundan aradım. Üzüntülerimizi ifade ettim geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Bu konuda onun yanında olduğumuzu ve gerekli her türlü adımı birlikte atmak istediğimizi, emniyete bizim de haber verdiğimizi, konun takipçisi olacağımızı belirttim. Emniyete bizim de müracaatımız var. Bu şahsın girip girmediği girdiyse nasıl girdiği konusunda araştırma yapılıyor. Kendi imkanlarımızla buradaki yaptığımız araştırmalarda şunu gördük; Bizim kapılarımız elektronik kilit sistemi elektronik kapılardır. Kartlı sistemle açılır. Gün boyu yapılan kapı açma hareketleri raporları var” diye konuştu.



"Sosyal medyadaki haberlerin uzaktan yakından ilgisi yoktur"

Sosyal medyada otel hakkında bir karalama linç kampanyası başlatıldığını dile getiren Gökhan Akgül, “Taciz olayı olmadığı kendi ifadesinde de anlaşılıyor. Kadın, zaten taciz edildiğini de iddia etmiyor. Odasına yabancı bir şahsın girdiği söyleniyor. Odaya nasıl giriş yapılabilir diye paylaşımlar görüyoruz. Bu kişinin de diğer misafirimiz gibi otelde konaklayan olduğunu belirtmek isterim otele yabancı bir kişi giremez. Kesinlikle sosyal medyada dolaşan haberler uzaktan yakından ilgisi olmayan ifadelerdir. Bunlar zaten yapılan tahkikatlarda da zaten ortaya çıkacak. Bizi boştan yere linç etmeye çalışıyorlar. Bu konuda kadın misafirimizin mağduriyetini aşar tarzda mağdur olduğumuzu da belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.