Bahşılı’da yeni su kaynağı bulundu

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Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde yapılan çalışma sonucu bulunan kaynak suyu şebekeye kazandırıldı.

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin’in talimatı ile ilçe genelinde birçok noktada yeni su kaynakları araması yapıldı. Bu aramalardan bazıları olumlu netice verirken geçen günlerde yapılan bir çalışma neticesinde elde edilen kaynak suyu şebekeye kazandırıldı. Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, çalışmayla ilgili “Bahşılı ilçesi Doğanay Mahallesinde sondaj çalışması ile 76 metre derinlikte bulduğumuz su rezervini, bugün ilçe şebekesine kazandırdık. Çıkarmış olduğumuz su rezervi saniyede 1012 litre su kapasitelidir. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

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