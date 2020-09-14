40 derecelik sıcağın altında soğan hasadı Yemeklerin vazgeçilmezi soğanın tarlada zorlu mesaisi Coğrafi işaretli Kılıçlar soğanın sökümü başladı Çiftçileri sıcaklar değil emeğinin karşılığını bulamamak yoruyor Çiftçi Meryem Ercan: "Çileyi biz çekiyoruz parayı başkaları kazanıyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

40 derecelik sıcağın altında soğan hasadı Yemeklerin vazgeçilmezi soğanın tarlada zorlu mesaisi Coğrafi işaretli Kılıçlar soğanın sökümü başladı Çiftçileri sıcaklar değil emeğinin karşılığını bulamamak yoruyor Çiftçi Meryem Ercan: "Çileyi biz çekiyoruz parayı başkaları kazanıyor"

İHA

40 derecelik sıcağın altında soğan hasadı Yemeklerin vazgeçilmezi soğanın tarlada zorlu mesaisi Coğrafi işaretli Kılıçlar soğanın sökümü başladı Çiftçileri sıcaklar değil emeğinin karşılığını bulamamak yoruyor Çiftçi Meryem Ercan: "Çileyi biz çekiyoruz parayı başkaları kazanıyor"

Kırıkkale’de yetiştirilen ve içeriğindeki pirüvik asit miktarının fazlalığı nedeniyle diğer çeşitlerinden ayrılan coğrafi işaretli Kılıçlar soğanının hasat dönemi başladı. Tarım işçileri 40 derecelik sıcak havanın altında çalışmalarını özveriyle yapıyor.
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde yaşayan vatandaşların yüzde 80’i geçimlerini soğan ve pırasa üreterek sağlıyor. Adını yetiştirildiği Kılıçlar köyünden alan ve Kırıkkale Belediyesi tarafından 2014 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonrasında 2018 yılı Ekim ayında tescillenen soğan, içeriğindeki pirüvik asit miktarının fazlalığı nedeniyle diğer soğan çeşitlerinden ayrılıyor. Coğrafi işaretli Kılıçlar soğanının hasat dönemi, 40 dereceye yaklaşan sıcak havanın altında başladı. Aylarca verdikleri zorlu uğraşların sonunda soğan hasadına başlayan çiftçiler, aşırı sıcaklara rağmen çalışmaktan şikayet etmezken emeklerinin karşılığını alamamaktan yakındı. Gün boyu güneş altında toplanan soğanın kilogramı 2 liradan alıcı buluyor.

"Soğan hayatımızın sigortasıdır"
Soğanın sağlık yönünden faydalarını anlatan Payar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Soğanımız 2018 yılında tescillenmiştir ve patent almıştır. Toprağımızın ayrı bir özelliği vardır. Türkiye’nin neresinden tohum getirirseniz getirin soğanımız yatsı ve kırmızı olur. Bir de soğan hayatımızın sigortasıdır. Mutlaka olmazsa olmazdır. Bütün yemeklerde soğan mutlaka kullanılır. Soğanın faydalarına gelince eklem ve kırık ağrılarına iyi gelir. Ayrıca damar sertliğine, mide ağrılarına, tedavi ettiği söyleniyor. Kırmızı soğan ayriyeten C ve B vitaminleri bulunuyor. Soğanımız cins olarak Kırıkkale’de ve Türkiye’de ilk olarak üretilmektedir, kilogramı 2 liradır. Burada arkadaşlarımız çalışıyor, torbalıyor. Hatta yurt dışına da gidiyor diyebiliriz soğanımız. Genelde köye toptan alıcılarımız geliyor. Ankara’dan, Kırıkkale’den ve diğer illerimizden. Toptan bir şekilde pazarlıyoruz" dedi.

"Çileyi biz çekiyoruz parayı başkaları kazanıyor"
Sabah erken geliyoruz işçilerle birlikte çalıştıklarını ifade eden 52 yaşındaki çiftçi Meryem Ercan, "İşte parasının değerini vermiyor alanlar. Her yerden müşteri geliyor. Yahşihan’a götürüyoruz orada satıyoruz. Toptan isteyenlere veriyoruz. Toptan alanlarda ucuz alıyor kendileri pahalı veriyor. Çileyi biz çekiyoruz parayı başkaları kazanıyor. Biz de böyle güneşin altında akşama kadar çalışıyoruz. Değerini veren olmuyor" şeklinde konuştu.

"Çok zor göründüğü gibi değil"
Sıcak havalarda soğan sökümünün zor olduğunu dile getiren 24 yaşındaki Hamdiye Özpınar ise, "Sabah işe geliyoruz. Soğan sökülecekse söküyoruz. Kesilecekse kesiyoruz. Saat akşam 17.00'de paydosumuz oluyor. Çok zor her şey göründüğü gibi değil. İçinde olunca daha iyi anlaşılıyor. Soğan sökümü çok zor çok sıcak oluyor. Bir de güneş yakıyor. Sürekli toprağın içinde olunca çok zor" ifadesini kullandı.
Burada günlükçü olarak sabahtan akşama kadar çalıştıklarını belirten 18 yaşındaki Derya Güler de özellikle mor soğanın meşhur olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seyir halindeki tırın lastikleri alev alev yandı Alevler zamanında müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Seyir halindeki tırın lastikleri alev alev ...
Covid-19 yasağını hiçe sayan 16 kişi kumar oynarken yakalandı
YEREL HABERLER Covid-19 yasağını hiçe sayan 16 kişi kumar oynarken ...
Bahşılı’da yeni su kaynağı bulundu
YEREL HABERLER Bahşılı’da yeni su kaynağı bulundu
Bu ilçedeki iş yerlerinde ve konutlarda yabancı isim kullanılmayacak Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz: "İlçemizde bundan sonra yabancı isim göremeyeceğiz" "Bundan sonra açılacak iş yerlerinde artık Türkçe isim kullanacaklar"
YEREL HABERLER Bu ilçedeki iş yerlerinde ve konutlarda yabancı isim ...
Korona virüsü hiçe sayan 12 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Korona virüsü hiçe sayan 12 kişiye para cezası
Meteoroloji’den Kırıkkale için toz fırtınası uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji’den Kırıkkale için toz fırtınası uyarısı
İkinci el araç alacaklar dikkat, 10 güne kadar yeniden zam geliyor İkinci el araca talep artışı fiyatları yükseltiyor “Bayideki 400 bin liralık aracın liste fiyatı 500 bin lira oldu”
YEREL HABERLER İkinci el araç alacaklar dikkat, 10 güne kadar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X