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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de "Yenilikçi Yetişkin Eğitimi Modelleri" projesi

İHA

Kırıkkale'de "Yenilikçi Yetişkin Eğitimi Modelleri" projesi

Kırıkkale'de "Sağlık Eğitimi Açısından Yenilikçi Yetişkin Eğitimi Modelleri" projesine ilişkin tüm ortak kuruluşların katılımıyla video konferans yöntemiyle toplantı yapıldı.
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Proje ve ArGe Birimi ve Merkez Toplum Sağlığı Merkezi koordinatörlüğünde yürütülen “Sağlık Eğitimi Açısından Yenilikçi Yetişkin Eğitimi Modelleri” projesine ilişkin tüm ortak kuruluşların katılımıyla video konferans yöntemiyle toplantı yapıldığı belirtildi. Covid19 salgınının proje faaliyetlerine etkileri, ortak ülkeler Türkiye, Avusturya ve Portekiz’de Covid19 ile mücadeledeki son durum, proje faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımı, faaliyet takvimi ve ortaklar arasında görev sorumlulukların dağıtılması konularında fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Eğitimde süreklilik hedefi
Açıklamada, "Korona virüs salgını ile mücadeleye önemli katkılar sağlayacak olan proje kapsamında, sağlık eğitimi faaliyetlerinin dijital çağın gereklerine uygun olarak modellenmesi, sağlık bilgilerinin öğrenicilere kolay ulaştırılması, öğreniciler tarafından kolay anlaşılır hale getirilmesi ve sağlık eğitimi faaliyetlerinin hayatın doğal akışına entegre edilerek eğitimde sürekliliğin sağlanması hedeflenirken, proje kapsamında bu zamana kadar 300’ün üzerinde yetişkinde sağlık okuryazarlığı seviye belirleme anket çalışmaları yapıldı" ifadesi kullanıldı.

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