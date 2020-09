Kırıkkale'de şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer tarafından 4 şehit ailesi ve 3 gaziye “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı” verildi.

Kırıkkale Valiliği Konferans Salonunda kurallara uyularak düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit ve gaziler için dua edildi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yurt içi ve yurt dışında vatan mücadelesinde hayatını kaybetmiş şehit ve gazilerin yakınlarına Vali Yunus Sezer tarafından “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı” takdim edildi. Vali Sezer, yıllardır süren terörle mücadelede 15 Temmuz gecesinde, Fırat Kalkanında, Zeytin Dalında, Barış Pınarı operasyonunda gösterilen kararlı irade ve ortaya koyulan ruhun, Çanakkale’deki Kurtuluş Savaşındaki ruhla aynı olduğunu söyledi.



"Şehitlerimizin çocukları ve torunları taşıyacak"

Burada özel bir günü daha hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Vali Sezer, “Üstün vazife anlayışı içerisinde bir an olsun çekinmeden gözünü kırpmadan bu aziz millet için fedakarlık gösteren aziz şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimize Cumhurbaşkanımızın talimatları ve onun adına ‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’ tevcih edilecektir. Bu öyle vesika ve nişanedir ki; şehitlerimizin ve gazilerimizin çocukları ve torunları onurla gururla taşıyacak ve nesilden nesle aktarılacak büyük bir nişanedir” dedi.



"Terörle mücadeleyi en iyi şekilde veriyoruz"

Vali Sezer, “Bizim tarihimiz savaşlar ve devlet kurmalar ötesinde madde ve mana mücadelesinin tarihidir. Aziz milletimiz dünya üzerinde var olduğu ilk günden itibaren mana tarafına ağırlık vermiş iyi ve kötünün savaşında her zaman iyinin, zalime karşı mazlumun, batıla karşı hakkın tarafında olmuştur. Çeliğin her türlüsü bombaların en güçlüsü şehadet aşkının önünde aciz kalmış hak ile batılın mücadelesinde mesaj, Çanakkale’de Kurtuluş savaşında ve bugün terörle mücadelede en iyi şekilde verilmektedir” ifadesini kullandı.

