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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Sezer'den Gaziler Günü mesajı

İHA

Vali Sezer'den Gaziler Günü mesajı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 19 Eylül 1921’de 'Mareşallik' rütbesi ile 'Gazilik' unvanının verildiği günün yıl dönümü olan bugün, yurdumuzda her yıl 'Gaziler Günü' olarak kutlanmaktadır" dedi.
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Vali Yunus Sezer, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda; yüreklerindeki vatan, bayrak ve millet aşkıyla tarihe destan yazan gazilerin şanlı tarihin ebedi kahraman olduğunu belirtti. Devletin ve milletin bekası, vatanın bölünmez bütünlüğü, halkın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaptıklarını vurgulayan Vali Sezer, gazilik mertebesine ulaşan gazilerin; bağımsızlığın, egemenliğin, milli birliğin ve beraberliğin en kıymetli simgeleri olduğunu bildirdi. Vali Sezer mesajında, "Bu cennet vatanımız bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor; hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

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