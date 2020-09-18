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Yahşihan’a 16 aylık sürede 30 araç ile 3,5 milyonluk yatırım Yahşihan Belediyesi araç filosunu tanıttı

İHA

Yahşihan’a 16 aylık sürede 30 araç ile 3,5 milyonluk yatırım Yahşihan Belediyesi araç filosunu tanıttı

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, göreve geldiğinden bugüne kadar geçen 16 aylık sürede hizmet filosuna alınan ve hibe edilen 30 yeni aracın tanıtımını gerçekleştirdi.
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçe meydanında Milletvekili Halil Öztürk’ün de katılımı ile gerçekleşen araç tanıtımında kurban kesilerek dualar edildi. Yahşihan halkına daha etkili ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla alınan ve hibe edilen 30 adet araç yaklaşık 3,5 milyona mal olurken filoya kazandırılan araçlar Yahşihan meydanında hilal şeklinde dizilerek vatandaşlara sergilendi. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz araçlar hakkında Milletvekili Halil Öztürk’e tek tek bilgiler verdi. Başkan Türkyılmaz, “16 aylık süre, 30 araç ve 3,5 milyona yakın bir yatırım. Belediyemizin yeni hizmet araçları hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“16 ay gibi bir sürede 30 araç temininde bulunduk”
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz konuşmasının devamında, “16 ay gibi bir sürede 30 araç temininde bulunduk. Bunların çoğu hibe olarak belediyemize dahil edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe olarak aldığımız araçlarımız var. Bir tane de belediyemiz öz kaynakları ile aldığımız bir aracımız mevcut. İnşallah 5 yılın sonunda ilçemizde araç sıkıntısı kalmayacak. Burada bugün araç tanıtımını gerçekleştiriyoruz. 29 Ekim’de de ilçemizde iki park daha bitirmiş olacağız. Belediyemiz Çevre ve Koruma Müdürlüğü binamız, Fen İşleri Müdürlüğü binası ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü binası da 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile ilçemizin hizmetinde bulunacağını buradan tüm kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Tekrardan tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Altyapıdan bunalmış olan hemşehrilerimizden de özür diliyor ve biraz daha sabırlı olmalarını önemle rica ediyorum. Milletvekilimiz Halil Öztürk’e programımıza katılımlarından dolayı ve büyük desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"30 adet belediye hizmet aracı belediyenin öz kaynakları ve yardımlarla karşılanmış durumda"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de yapmış olduğu açıklamasında, “Bugün benim için gurur verici bir gün. Yaklaşık 16 aylık bir süre zarfında Yahşihan Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz benim bile tahminimin ötesindeki bir sayıda, 30 adet belediye hizmet aracını belediyenin öz kaynakları ve yardımlarla karşılamış durumda. 30 belediye aracı 16 aylık bir süre zarfında alındığına göre sanırım 5 yıllık bir dönem bitiminde Yahşihan Belediyesinin aracı il belediyesi aracından daha fazla bir araca ulaşacağı itibarını bizde oluşturuyor. Bu da Yahşihan’a hizmet noktasında önemli bir cesarettir. O bakımdan ben Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz’ı kutluyorum. Ben milletvekili olarak sizler vasıtası ile Yahşihan halkına önümüzdeki kısa süre içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yol süpürme aracının hibe edilmesi noktasında yardımlarda bulunacağımı da bildirmek istiyorum. Ayrıca Belediye Başkanımızdan az önce sözünü aldık. Kendisi belediyeye 3 tane de kamyon kazandıracak ve Yahşihan’ın hizmetine sunacaktır. Ben sizlerin huzurunda profesyonelce bu belediye yönetimini yürüten belediye başkanımıza ve birim amirlerine teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

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