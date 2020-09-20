Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Yanından bir an bile ayrılmadılar!

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, KırıkkaleKırşehir D765 karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer C. idaresindeki 34 BMY 165 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ömer C. ile yolculardan Fatma C., İkranur C. ve Berra C. ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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