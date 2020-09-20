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MHP'li Başkan Baloğlu: "Cumhur İttifakı bizim için ayrı bir gururdur" MHP Kırıkkale Olağan İl Kongresi yapıldı

İHA

MHP'li Başkan Baloğlu: "Cumhur İttifakı bizim için ayrı bir gururdur" MHP Kırıkkale Olağan İl Kongresi yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, tek aday olarak girdiği olağan kongrede yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'na bağımlılıklarını aynı hassasiyetle sürdüreceklerini belirterek, "11 belediyenin tamamının Cumhur İttifakı'nda olması bizim içinde ayrı bir gururdur" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanlığı Kongresi, korona virüs (Covid19) tedbirleri de göz önünde bulundurularak Yahşihan İlçesindeki açık alan düğün salonunda yapıldı. Kongreye, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Teşkilatı'nın üyeleri, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, MHP’li Belediye Başkanlarından Osman Türkyılmaz, İsmail Bildik, Veysel Aydemir ve Mehmet Koyuncu, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Milletvekili Halil Öztürk, kongrede Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin mesajını okudu.

Türkiye'nin çetin bir dönemden geçtiğini altını çizen Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye çetin bir dönemden geçmektedir. Sorumluluğumuz her zamankinden daha fazladır. Tarihin ve coğrafyanın milliyetçi ülkü harekete yüklediği sorumluluklar hem büyük hem de ağırdır. Bir yanda virüs tehdidi, diğer yanda vandal emeller ülkemizi meşgul etmektedir. Temennin bilhassa Covid19 hastalığına karşı tedbirlere muhakkak suretle uymanız, akıl çelici ve art niyetli propagandaları elinizin tersiyle itmenizdir. Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimize zarar vermek için nöbetleşe nifak devresine çıkan ülkeler ve karanlık emeller oldukça fazladır. Türkiye'yi içte ve dışta hedef alan taciz ve tahrikler mutlaka tetikte ve uyanık olmamız gerektirmektedir."

"Hassasiyetle devam edeceğiz"
Tek aday olarak girdiği olağan kongrede tekrar il başkanı seçilen Erdal Baloğlu, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı olarak Cumhur İttifakı'na hassasiyetle devam edeceklerini ifade ederek, “Kırıkkale gibi milli hassasiyetleri yüksek olan bölgelerde yönetimlere talepler umduğumuzdan çok fazla oluyor. O yüzden bizde her zaman yaptığımız asıl ve yedek ayrımını listelerimizden çıkarttık genel merkezimizin oluruyla. Yönetimimize yazmış olduğumuz arkadaşlarımızın tamamı bizim asil üyemizdir. Asil üye olarak toplantılarımıza ve faaliyetlerimize katılacaklardır. Ben şimdiden yönetimlerimize almış olduğumuz bu arkadaşlarımızın Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) davamıza Kırıkkale’mize yapacağı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

"Cumhur İttifakı bizim için ayrı bir gururdur"
Cumhur ittifakına olan bağlılık, sadakat ve sorumluluklarını yerine getirdikleri için teşkilatına teşekkür eden Baloğlu, “Diğer taraftan genel olarak baktığımız zamanda 11 belediyenin tamamının Cumhur İttifakı'nda olması bizim içinde ayrı bir gurur meselesi. Rakamlar üzerinden değerlendirildiğinde 11 belediye, 23 il genel ve birçok belediye meclis üyesi 2 tane il genel cumhur ittifakının dışında diğerlerinin tamamını içerisinde bizim de bulunduğumuz cumhur ittifakı kazanmıştır. Bu da genel merkezle bazında bizleri mutlu ve memnun etmiştir. Değerli dava arkadaşlarım bundan sonraki çalışmalarımız aynı hassasiyetle, elimizdeki imkanlarla ve bizleri yalnız bırakmayan siz değerli dava arkadaşlarımızla devam edecektir” ifadesini kullandı.
Kongre sonrasında partililer, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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