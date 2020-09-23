Pandemi dijital yaşamı hızlandırdı Dijitalleşme sürecine korona etkisi, hızlanış arttı Sadece ayak sesleri duyulan dijitalleşmenin yolculuğu bu süreçte hızlandı

Korona virüs (Covid19) pandemisi döneminde yazılım şirketleri, dijital yaşamın hızlandığı bu süreçte markaların taleplerini karşılayabilmek için yeni uygulamalar geliştiriyor.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid19) pandemisinin hızla yayılmasının ardından yazılım şirketleri, yaptıkları android, İOS ve bilgisayar uygulamalarıyla dijital yaşamı hızlandırdı. Pandemi döneminde insanlar, dijital ortamda daha çok vakit geçiriyor. Kurum ve kuruluşlar, bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanmaya çalışırken, adeta bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Bu dönemde, yerel ve ulusal medya da insanlara daha verimli hizmet sağlayabilmek için mobil ve bilgisayar yazılımlarını da geliştirmeye devam ediyor.

İHA muhabirine konuşan Dijital Medya Uzmanı Yunus Özbek, Anadolu'da dijital yaşamın öneminin daha da arttığını belirterek, yerel ve ulusal medyanın dijitale ayak uydurmak zorunda kaldığını söyledi.



“Dijitalsiz yapılamayacağını gördük”

Hayattaki birçok şeyin dijitalleştiğini ifade deden Özbek, "Pandemi hayatımızda birçok şeyi değiştirdi, dijitalleştirdi. Eğitim bile artık dijital ortamda yapılıyor" diyerek şunları kaydetti:

"Yüz yüze eğitim yerini dijitale bıraktı. Her şeyde olduğu gibi habercilik noktasında da yerel ve ulusal medya dijitale ayak uydurmak zorunda kaldı. Şu saatten sonra ticaretin de dijital ortama döndüğünü düşünür olursak, dijitalsiz yerelde, ulusalda, eğitim ticaret gibi artık yapılamayacağını görmüş olduk. Bu da bize dijitalleşmenin dijital anlamda işler yapabilmenin bu alandaki profesyonelliğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Özellikle sosyal medyanın Anadolu’da da varlığı daha doğrusu Anadolu’daki insanlarında bir nokta da artık gerçek bir paydaş seviyesinde de ulaşması birçok şeyi değiştirdi. Dolayısıyla hem sosyal medyanın yönetimi, hem dijitalleşme, dijital itibar yönetimi, hem Anadolu’da hem de büyükşehirlerde önemini giderek artırıyor. Bu anlamda ciddi personele ihtiyaç duyuluyor."



“Pandemi dijitalleşmeyi öne çekti”

Covid19 sürecinin teknolojik adımları öne çektiğini vurgulayan Özbek, "Pandemi dijitalleşmeyi öne çekti. Artık cep telefonlarından doğrudan ulaşmak mümkün oluyor. Biz artık şunu görüyoruz; daha önce dijital yöntemi yapmayan daha çok geleneksel reklam mecralarıyla bu işi yürütmeye çalışan Anadolu’daki birçok firmanın artık dijital anlamda, ‘Biz neler yapabiliriz? Hangi alanlara girebiliriz?’ gibi taleplerle bize gelmeye başladılar. Biz de bu noktada hem sosyal medya yönetimi hem de dijital anlamda içerik yönetimi ve reklam yönetimi konusunda kendilerini bilgilendirmeye başladık. Kendilerine bir yol haritası çizmeye başladık" dedi.

KOSGEB desteğiyle 4 sene önce işletmesini açtıklarını belirten Yahşi Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yahşi ise dijitalleşmeyi tam anlamıyla gerçekleştiremeyen firmaların sürdürülebilirliğinin risk altında olduğunu aktardı.



"Dijitalleşmenin önemini vurgulamak istedik"

Yapmış oldukları proje ile yerelde dijitalleşmenin önemini vurgulamak istediklerini anlatan Yahşi, "Ulusal çapta gazetecilik nasıl yapılıyorsa yerele de bunu indirgedik ve bir mobil uygulama geliştirdik. Aynı zamanda bir haber scripti yazdık. Çalışan teknik personelimiz tam 1 yıl boyunca bu iş üzerinde ağırlık verdi. Çalışmalarımızı da gecegündüz buna yoğunlaştırdık. Bundan sonraki süreçte de pazarlama aşamasına geçeceğiz. Şu anda ürünlerimiz kullanılabilir" diye konuştu.



"Rahat, şeffaf ve minimal yazılımlar yaptık"

Yahşi, "Bundan sonraki süreçte biz bunu Türkiye çapında yaymayı planlıyoruz. Özellikle yerel medyada gecegündüz çalışan muhabir arkadaşların ve gazetecilerin tamamıyla kolay kullanımı sağlayacak bir ürün ortaya çıktı. Biz burada kendimiz de bu işi yaptığımız için yazılımlarımızda detaylara girdik. Rahat, şeffaf ve minimal yazılımlar yaptık. Sağ olsun ekip arkadaşlarımız da çok güzel çalıştılar. Güzel bir ürün ortaya koyduk. İnşallah Türkiye’de bir farkındalık örneği olacağını düşünüyorum. Yerel de arkadaşlarımız dijitale ayak uydursun diye bir projeydi bu. Önümüzdeki yıl bir üst versiyonunu çıkarmayı planlıyoruz. İnşallah başarılı oluruz” ifadesini kullandı.

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