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Başkan açıkladı, işçiler artık asgari ücretin üzerinde maaş alacak Yahşihan Belediyesi işçilerine 4 müjde birden Cumartesileri izin verilen işçilerin maaşlarına da zam yapıldı

İHA

Başkan açıkladı, işçiler artık asgari ücretin üzerinde maaş alacak Yahşihan Belediyesi işçilerine 4 müjde birden Cumartesileri izin verilen işçilerin maaşlarına da zam yapıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, belediye bünyesinde çalışan işçilere 4 ayrı müjde verdi. Yıl sonu itibarıyla aylıklarına zam yapılacak işçiler yeni yılda asgari ücretin üzerinde maaş alacak.
Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Başkan Osman Türkyılmaz, Garaj Amirliğinde belediye personeliyle bir araya geldi. Korona virüs tedbirlerine uyarak işçilerin hal ve hatırlarını soran Başkan Türkyılmaz, müjdelerini de bir bir sıraladı. Türkyılmaz, çalışan tüm işçilerin sendikaya geçeceğini, yıl sonunda maaşlarına zam yapılacağını, artık cumartesi günlerini izinli olarak geçireceklerini ve tüm belediye personeli için uygun fiyatlı yemekhane kurulacağının müjdesini verdi. Verilen haberleri mutlulukla karşılayan işçiler de uzun süre Başkan Türkyılmaz'ı alkışladı.

Başkan Türkyılmaz'dan üst üste müjdeler
Konuya ilişkin açıklama yapan Türkyılmaz, “Yahşihan Belediyesi olarak verimliliği artırabilmek için Cumartesi günü nöbetçi çalışanlar ve vardiyalılar haricindeki arkadaşlarımızı idari olarak izinli sayacağız. İkinci müjdemiz de, 31 Aralık 2020 itibariyle belediyemizde çalışan hiçbir çalışanımız sendikasız kalmayacak. Üçüncü müjdemiz ise bütün çalışanlarımız asgari ücretin üzerinde bir ücret alıp, yasal haklarının hepsinden yararlanacaklar. Dördüncü ve son müjdemiz ise belediye bünyesinde çalışan personellerimiz için yemekhane kuracağız” dedi.

Personel müjdeleri mutluluklar karşıladı
Alınan kararlardan duydukları memnuniyeti dile getiren işçiler ise, "Bugün bize sendika, maaş ve hafta sonu müjdesi verdi. Hafta sonu ailemizle daha iyi zaman geçireceğiz. Ayrıca vermiş olduğu sendika müjdesi bizim için çok avantajlı bir müjde oldu. Kendisine çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğu hafta sonu tatili, sendikanın gelmesi ve maaşlara zam gelmesi bizi çok mutlu etti. Osman Başkan gibi bir belediye başkanının Yahşihan’da bulunmasından gurur duyuyoruz. İşte Osman Başkan, işte Osman Türkyılmaz" ifadelerine yer verdi.

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