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Trafikte dehşet saçtılar: Biri alkollü, diğeri ehliyetsiz Kafa kafa çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

İHA

Trafikte dehşet saçtılar: Biri alkollü, diğeri ehliyetsiz Kafa kafa çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de trafikte dehşet saçan biri alkollü diğeri ise ehliyetsiz sürücü, otomobilleriyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale kent merkezindeki Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Plevne Caddesi üzerinden Millet Caddesi istikametine seyreden Süleyman S. idaresindeki 06 HE 408 plakalı Tofaş marka otomobil ile Selçuk B.'nin kullandığı 01 LPZ 01 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Selçuk B. ile Süleyman S. ve yolcu olarak bulunan Gürcü D. ambulansla sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, Süleyman S.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan, Selçuk B.'ye de 1.25 alkollü araç kullanmaktan haklarında yasal işlem başlattı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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