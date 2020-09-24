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Annelerin 'evlat' nöbeti: Gözünü oradan hiç ayırmadı Dakikalarca gözünü okuldan ayırmayan anne Satı Varsak: "Okula bakarken sanki 1. sınıftaki anlarımı hatırlıyorum. Çok mutlu, duygulu ve gurur verici bir an. Şimdi de teneffüse çıkmasını heyecanla bekliyoruz" Minik Mustafa’dan 'sigara' uyarısı: “İçince korona virüs bulaşır” Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, öğrencilere ‘korona virüsü’ anlattı

İHA

Annelerin 'evlat' nöbeti: Gözünü oradan hiç ayırmadı Dakikalarca gözünü okuldan ayırmayan anne Satı Varsak: "Okula bakarken sanki 1. sınıftaki anlarımı hatırlıyorum. Çok mutlu, duygulu ve gurur verici bir an. Şimdi de teneffüse çıkmasını heyecanla bekliyoruz" Minik Mustafa’dan 'sigara' uyarısı: “İçince korona virüs bulaşır” Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, öğrencilere ‘korona virüsü’ anlattı

Kırıkkale’de, anaokulu ve ilkokullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte uyum programı dahilinde ders başı yapan çocuklarının dışarı çıkmasını bekleyen anneler, heyecanlı bir şekilde bekleyişini sürdürdü.
Kırıkkale’de, 20202021 eğitimöğretim döneminde korona virüs gölgesinde 6 bin 600 öğrenci okula uyum programı dahilinde ders başı yaptı. Şehit Mehmet Uzelli İlkokulunu ziyaret eden Vali Yunus Sezer, öğrencilerle bir araya gelerek korona virüs tedbirleri hakkında bilgiler aktardı. Öğrencilere maske, mesafe ve hijyenin önemini anlattı. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve idareciler okulda hazır bulundu.

"Duygulu ve gurur verici bir an"
Sabah saatlerinde çocuklarını okula getiren anneler ise, okul bahçesi dışında heyecanlı bir şekilde çocuklarının dersinin bitmesini bekledi. Dakikalarca okula bakarak çocuğunun teneffüse çıkmasını bekleyen anne Satı Varsak, çok mutlu olduğunu belirterek, duygulu ve gurur verici bir an olduğunu söyledi.

"Teneffüse çıkmasını bekliyorum"
Korona virüs tedbirlerinde memnun olduklarını dile getiren Varsak, öğretmenlerin ve idarecilerin almış olduğu tedbirlerin yerinde olduğunu belirten Varsak, “Sanki geriye gitmiş gibiyiz aslında. Okula bakarken de sanki 1. sınıftaki anlarımı hatırlıyorum. Çok mutlu, duygulu ve gurur verici bir an. Şimdi de teneffüse çıkmasını heyecanla bekliyoruz. İnşallah hayırlı bir dönem başlangıcında oluruz. Çocuklarımıza da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Aslında ben bir bıraktım geldim. İçim rahat etmedi geri tekrar geldim. Şimdi de tekrar teneffüse çıkmasını bekliyorum. Bir taraftan da aslında duyguluyum. Çok onur verici bir durum, bekliyoruz bakalım hayırlısıyla” ifadesini kullandı.

"Sigara içince korona virüs bulaşır"
İlkokul 1. sınıf öğrencisi Mustafa Salih Döveroğlu ise korona virüsten korunmak için maske takmak gerektiğini ifade ederek, “Aslında sigara içince de korona virüs bulaşır. O yüzden bizim ailede hiç kimse içmiyor. Bir de maskeyi her gün takmalıyız. Çünkü o zaman burnumuzdan, gözümüzden, ağzımızdan girebilir” ifadesini kullandı.

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