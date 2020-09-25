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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzaktan eğitime tablet desteği sürüyor

İHA

Uzaktan eğitime tablet desteği sürüyor

Kırıkkaleli iş adamı Recep Uzelli, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere bağışladığı tabletleri Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teslim etti.
Kırıkkale Belediyesi, pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda başlatılan kampanyaya destek veren iş adamı Recep Uzelli, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’yı makamında ziyaret ederek öğrencilere ulaştırılmak üzere bağışladığı tabletleri kendisine teslim etti.
İş adamı Recep Uzelli, "Geçmişten bu tarafa Kırıkkale’de eğitime her zaman destek verdik. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde özellikle maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin desteğe ihtiyacı var. Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı ile birlikte ihtiyaç sahipleri bu öğrencilere destek olmak istedik. Tüm iş insanlarının ve maddi durumu iyi olan halkımızın bu zorlu süreçte uzaktan eğitim faaliyetlerine erişimde sorun yaşayan öğrencilerimize yardımcı olmaya davet ediyorum” dedi.
Eğitime verdiği destek ve duyarlılıktan dolayı Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da Recep Uzelli'ye teşekkür etti.

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