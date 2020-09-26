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İki kardeşin yoğun 'salça' mesaisi: Kilosu 25 liradan satılıyor Yemeklerin vazgeçilmezi ‘salça’ için günlerini harcıyorlar Domatesin salçaya dönüşüm serüveni Yapımı uzun sürüyor, her yemekte kullanılıyor

İHA

İki kardeşin yoğun 'salça' mesaisi: Kilosu 25 liradan satılıyor Yemeklerin vazgeçilmezi ‘salça’ için günlerini harcıyorlar Domatesin salçaya dönüşüm serüveni Yapımı uzun sürüyor, her yemekte kullanılıyor

Kırıkkale’de kışlık hazırlıklarına başlayan Ayşe ve Kutlu kardeşler, sıcak kazanların başında saatlerce kaynattıkları domates salçasının kilosunu 25 liradan satarak ekonomik kazanç sağlıyor.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde ikamet eden Ayşe (53) ve Kutlu (60) kardeşler, aile ekonomisine ek gelir sağlamak için imece usulü 'domates salçası' yapmak için yoğun çaba sarf ediyor. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar mesai harcayan iki kardeş, öğütme makinesinden geçirdikleri domatesleri püre haline geldikten sonra kazanlarda saatlerce karıştırarak kaynatıyor. Tamamen kıvama geldikten sonra uygun kaplara konulan salça da kilosu 25 liradan alıcı buluyor. 1 ton salça yapmak için yaklaşık 1 hafta mesai harcanıyor.

"İki gündür domates doğruyoruz"
İki gün salça yapmak için uğraş verdiklerini belirten 53 yaşındaki Kutlu Keskin, “Domatesi getirdik, doğradık, yıkadık bir hafta poşette beklettik. Bugün de çektirip kaynatıyoruz. Salça yapıyoruz. İki gündür domates doğruyoruz, çok zor. Eşim yok, 2 çocuk var. Dulluk maaşı alıyorum ayda onunla geçiniyorum” dedi.

"1 haftadır uğraşıyoruz"
Salçanın yapımını anlatan 60 yaşındaki Ayşe Göğüncü de “Domatesi alıyorsun yıkayıp doğruyorsun. 45 gün bekletiyorsun çektiriyorsun kaynatması çok zor. 1 haftadır uğraşıyoruz. Onunla geçiniyorum işte. Eşim de hasta. Hastalıktan korkuyoruz. Bu hastalık yıktı beni iyice. Bu dünyaya geldim geleli yokluk çekiyorum. Sayın Cumhurbaşkanıma da ulaşamıyorum. 3 tane oğlum var 3’üde engelli. Oğlumu eve verdiler aylığı düştü. 3 aydan 3 aya 1.5 alıyoruz onu da kiraya veriyoruz. Onun bunun desteği ile ayakta duruyoruz" diye konuştu.

"Bir ton salça en az bir hafta"
Salça ile ekonomik ek gelir sağladıklarını dile getiren 67 yaşındaki Kemal Göğüncü, "Salça ile geçimimize katkıda bulunuyoruz. Bazlama sattık, damacana ile su sattık, şimdi salça yapıp satıyoruz. Yani geçimimize nasıl bir katkı sağlarız diye elimizden geleni yapıyoruz. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Bir ton salça en az bir hafta. Doğraması, yıkaması, temizlemesi, hepsi meşgale yapıyor. Zor bir iş ama ekmek davası olunca işin içinde unutuyorsun ekmeğine bakıyorsun" ifadesini kullandı.
Kentteki vatandaşların domatesleri makine ile çekip geçimini sağlayan Mustafa Aktuğ ise sabah saatlerinden akşama kadar vatandaşa hizmet verdiğini söyledi.

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