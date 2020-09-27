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Türkiye’de palamut bolluğu yaşanıyor: Kilosu 10 liradan satılıyor Balıkçı esnafı Tamer Çelik: Koronanın şurubudur bu ilacıdır gerçekten" "Bu sene vatandaş palamuta doyacak. Türkiye genelinde palamut şuan da çok çıkıyor." "Fiyatları da uygun 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor"

İHA

Türkiye’de palamut bolluğu yaşanıyor: Kilosu 10 liradan satılıyor Balıkçı esnafı Tamer Çelik: Koronanın şurubudur bu ilacıdır gerçekten" "Bu sene vatandaş palamuta doyacak. Türkiye genelinde palamut şuan da çok çıkıyor." "Fiyatları da uygun 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor"

Türkiye'de palamut bolluğunun yaşandığını belirten balıkçı esnafı Tamer Çelik, kilosunun da 10 ile 15 lira arasında satıldığını söyledi.
Karadeniz’de yaşanan palamut bolluğu Kırıkkale’deki balıkçı esnafların yüzünü güldürdü. Yeni balık av sezonunun başlamasıyla birlikte palamut, mezgit, barbun ve istavrit gibi türlerle tezgahlardaki yerini aldı. Geçen yıl oldukça az çıkan palamudun bu sene bol olması da balık satışlarını olumlu etkiledi.
İHA muhabirine konuşan balıkçı esnafı Tamer Çelik, sezonun açılmasıyla Türkiye’de palamut bolluğunun yaşandığını belirterek, kilosunun da 10 ile 15 lira arasında değiştiğini söyledi.

"Fiyatları da uygun 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor"
Balıkların taze olarak günlük geldiğini ifade eden Çelik, “Kırıkkale halkına taze balık yedirmeye çalışıyoruz. Bu sezonun açılmasından dolayı palamuta akın var. Bu sene vatandaş palamuta doyacak. Türkiye genelinde palamut şu anda çok çıkıyor. Fiyatları da uygun 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor. Bunun nazarında çeşit çeşit balıklar var. Çipura var, levrek var, alabalığı var, somonu var, mezgit var, barbunu var, çinakopu var, istavriti var her çeşit balık var. Müşterilerimiz de akın akın geliyor. Balıklarımız günlük ve taze geliyor” dedi.

"Balık fikir gıdasıdır, fakir gıdası değildir"
İnsan sağlığına balığın her zaman iyi geldiğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:
“İnsanlara her zaman söylüyorum kış mevsimi geldiği zaman balık yiyeceksin, balık yiyeceksin, balık yiyeceksin ki vitamin alacaksın. Omega3 alacaksın. Balıktaki lezzet hiçbir şeyde yok. Tek doğal gıda tek katkısız gıda balık yiyeceksin balık yiyeceksin başka alternatif düşünmeyeceksin. En güzel nedir? Balıktır. Balık fikir gıdasıdır, fakir gıdası değildir. Vitamin deposudur. Cenabı Allah neler yaratmış kullarım yesin diye."

"En kaliteli vitamin deposu balıktır"
Günde en az bir sefer balık tüketilmesi gerektiğini dile getiren Çelik, “Ne güzel balıklar çeşit çeşit balıklar. Her türlü balık var. Her bütçeye göre balık var. Ne diyor Merve Balık? Balık yiyeceksin balık yiyeceksin. En kaliteli vitamin deposu balıktır. Kış mevsiminde ne demişler balık yiyeceksin balık yiyeceksin balığı evden eksik etmeyeceksin. Bilhassa çocuklar için balık yedireceksin. Balıktaki fayda hiçbir şeyde yok. Yaşlılar için de birebirdir. İnsan günde en az bir sefer balık yiyecek kış mevsiminde. Haftada en az 3 defa evine balık girecek” diye konuştu.

"Koronanın şurubudur bu ilacıdır gerçekten"
Korona virüs döneminde balığın insan sağlığı açısından önemli olduğunu aktaran Çelik, “Hele şu hastalık döneminde balık çok faydalı bir şeydir. Koronanın şurubudur bu ilacıdır gerçekten. Balık zihni açar. Balık gözlere faydalıdır. Türkiye şu anda doya doya palamut yiyor. Bir ay veya 40 gün daha sürebilir” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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